"Мы очень уважаем киевское Динамо, это одна из двух великих команд Украины. У них было много выдающихся игроков.

Динамо – Кристал Пэлас: анонс матча Лиги конференций

Мы проанализировали их игру, посмотрели много матчей – обычно они играют в схеме 4-3-3, имеют хороших дриблеров. Они стремятся контролировать мяч и пытаются доминировать в игре. Это их ДНК. Мы не знаем точно, какую схему они выберут на матч против нас.

Относительно атмосферы – мы не знаем, какая она будет, но с нами будет 2,5 тысячи болельщиков Кристал Пэлас. Динамо забивает, но и пропускает немало голов.

Мы не ожидаем, что Динамо будет играть глубоко в обороне. Это не их идентичность. Но если придется, мы все равно будем иметь достаточно моментов. Мы знаем, что имеем навыки, чтобы сломать низкий блок.

Даже Ливерпуль и Челси имели трудности в Лиге чемпионов – 70% владения мячом, но это еще не означает, что ты забьешь четыре или пять голов. Однако мы уверены, что забьем, независимо от того, как будет действовать соперник", – цитирует заявление Оливера Гласнера пресс-служба Кристал Пэлас.

Напомним, что матч Динамо – Кристал Пэлас состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

