Тренер Краматорска застрял в горячей точке
14:50 - Читати українською
Наставник Краматорска Александр Мальцев оказался в затруднительной ситуации из-за российских оккупантов.
Мальцев не смог вовремя уехать из Рубежного, вблизи которого ведутся жесткие бои, информирует Footboom.
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Его автомобиль разбомбили, поэтому специалист фактически застрял в опасном месте. Сейчас Мальцев вынужден укрываться от постоянных обстрелов в подвале жилого дома.
Добавим, что Краматорск под руководством Александра занял 12 место в Первой лиге, набрав 22 пункта.
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