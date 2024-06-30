Новым главным тренером команды Рух-2 стал Иван Федык, сообщает официальный сайт львовян.

Рух оформил трансфер игрока молодежной сборной Украины

В штаб 36-летнего специалиста войдут Ярослав Мартынюк и Валентин Слюсар. На посту наставника дубля Руха Федык заменит Владимира Беззубьяка. В свою очередь экс-тренер Карпат возглавит Академию Руха – основным направлением его работы будет комплексная подготовка молодых футболистов.

Напомним, в свое время Федык уже тренировал главную команду Руха и даже вывел ее в УПЛ. В августе 2021-го он покинул клуб, но в январе вернулся к "желто-черным" на должность директора по футболу – он координировал деятельность всех футбольных структур клуба (от Академии до основной команды). Отныне он будет совмещать тренерскую работу с менеджерской.

К слову, прошлый чемпионат Рух-2 завершил на 9-й строчке турнирной таблицы Второй лиги. Уже на следующей неделе команда начнет подготовку к новому сезону.

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