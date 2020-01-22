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Тренер Коринтианса пожаловался на плохую физическую форму Сидклея после приезда из Динамо

10:37 12 Читати українською
Тренер Коринтианса пожаловался на плохую физическую форму Сидклея после приезда из Динамо
Сидклей / Сайт Коринтианса

Главный тренер Коринтианса Тьяго Нуньеш не в восторге от физических кондиций защитника Сидклея, который присоединился к команде две недели назад.

Бразильский специалист пока не готов выпускать экс-легионера Динамо в основе.

Сидклей неудачно дебютировал за Коринтианс после возвращения из Динамо, несмотря на победу бразильцев в спарринге

"Сидклей все еще находится в резерве, поскольку должен улучшить свою физическую форму. У него есть немного избыточного веса, сейчас он работает, чтобы как можно скорее вернуться к своему оптимальному состоянию", – цитирует Нуньеша UOL.

Напомним, Сидклей не сыграл за основу Динамо ни одного матча в первой части сезона 2019/20.

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