Тренер Копенгагена: Знаем, что Динамо – клуб с большими традициями

Наставник Копенгагена Столе Сольбаккен прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Пока не знаем команды соперников в деталях. Знаем, что Динамо – клуб с большими европейскими традициями, в их составе есть много талантливых, индивидуально сильных игроков. Например таких, как Беньямин Вербич, которого хорошо знают наши болельщики.

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Для нас как для клуба важно проводить такие матчи и из года в год быть участником европейских турниров. Мы постараемся хорошо провести матчи, получить опыт, с нетерпением ждем старта", – цитирует Сольбаккена официальный сайт Копенгагена.

Напомним, по результатам жеребьевки Лиги Европы Динамо попало в группу с Копенгагеном, Мальме и Лугано.

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