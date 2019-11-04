Копенгаген – Динамо: тренер датчан рассказал о серьезной кадровой проблеме перед матчем Лиги Европы

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен рассказал о возможностях форварда Даме Н'Дойе сыграть против Динамо в Лиге Европы.

"Если Н'Дойе сыграет против Динамо в четверг, вероятно, он пропустит встречу с Мидтьюлландом в воскресенье. Он пропустил 10 недель, тренируется уже около 2 недель.

Копенгаген – Динамо: матч Лиги Европы будет обслуживать арбитр, который уже судил игры киевлян

Теперь ему нужно два-три дня на восстановление после встречи с Сеннерюском, прежде чем он будет готов к тренировкам в общей группе. Поэтому я мало верю, что он сможет выйти в двух матчах", – сказал Сольбаккен в комментарии Bold.dk.

Добавим, что 34-летний нападающий в нынешнем сезоне провел за Копенгаген 9 поединков, в которых забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что матч Копенгаген – Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в Дании на стадионе Телла Паркен. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо