Наставник Копенгагена: Динамо немного отстает от Шахтера

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен поделился ожиданиями накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

"Мы не боимся Динамо. В прошлом году занимались скаутингом в Украине, искали для нашей команды новых игроков. Мы знаем, что Динамо – сильный соперник, но сейчас они немного отстают от Шахтера. Это можно объяснить тем, что "горняки" покупают сильных бразильских футболистов для участия в Лиге чемпионов.

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Динамо остается сильным противником, но мы не боимся. Помню, как мы играли с финалистом Лиги Европы – Днепром. Здесь сыграли вничью, а дома выиграли. Ожидаем непростых матчей с Динамо. Для Карлоса Зеки это могут быть две лучшие игры в карьере. Возможно, его потом купит какой-то из украинских клубов.

Нам нужно сыграть дисциплинированно. Мы прекрасно играем в обороне и должны иметь шансы в атаке. В матче с Лугано мы сильно сыграли в защите. Швейцарцы имели только один шанс. Завтра надеемся сыграть так же", – сказал Сольбаккен на предматчевой пресс-конференции.

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Напомним, что матч Лиги Европы Динамо – Копенгаген состоится 24-го октября в 22:00 на НСК Олимпийский. После двух туров украинская и датская команды разделяют лидерство в группе В, имея в активе по 4 очка.