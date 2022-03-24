Главный тренер Колоса Ярослав Вишняк сохраняет оптимизм после начала военного нападения россиян на Украину.

"Мы обязательно сможем возродиться. С таким единством между людьми разных профессий и поддержкой, которую украинский народ оказывает нашим "главным игрокам" – ВСУ.

"Решили покинуть Харьков, когда увидели российские танки": Кандауров признался, как смог выехать из Украины

Это сейчас наша главная команда. Мы все отстроим. У нас будет сильный и мощный чемпионат", – поделился Вишняк в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, российские оккупанты напали на Украину 24 февраля по приказу Путина. Впрочем, их захватнические намерения не претворились в жизнь благодаря ВСУ, которые защищают наши земли и постепенно выгоняют врага.

Россия напала на Украину: беспощадный троллинг тупых оккупантов, режим агрессора просит УЕФА провести у себя Евро (LIVE)