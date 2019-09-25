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Тренер Колчестера рассказал, за счет чего им удалось пройти Тоттенхэм в Кубке Лиги

10:28 7 Читати українською
Тренер Колчестера рассказал, за счет чего им удалось пройти Тоттенхэм в Кубке Лиги
Колчестер – Тоттенхэм – 4:3

Наставник четвертолигового Колчестера Джон Макгрил поделился впечатлениями от победы над Тоттенхэмом в серии послематчевых пенальти в 3-м раунде Кубка английской лиги (4:3).

 

"Мы очень довольны, ведь проделана огромная работа. За нас болел весь стадион. А пенальти, как мы знаем, это лотерея.

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Я был уверен в Томми Лепсли, когда он подошел бить решающий пенальти. Мы уже находились в такой ситуации в предыдущем раунде. Нам пришлось сегодня побегать, поиграть в защите. Но самое главное – чем больше мы получали мяч, тем чаще угрожали сопернику", – цитирует Макгрила BBC.

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