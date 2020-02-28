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Тренер Клужа взорвался эмоциями из-за отмененного мяча в ворота Севильи – действия арбитра довели автора гола до слез

11:23 129 Читати українською
Тренер Клужа взорвался эмоциями из-за отмененного мяча в ворота Севильи – действия арбитра довели автора гола до слез
Дан Петреску / Сайт УЕФА

Главный тренер Клужа Дан Петреску раскритиковал арбитра Андриса Трейманиса, который обслуживал матч румын против Севильи в 1/16 Лиги Европы (0:0).

 
Михай Бордеяну 90+1’
90+1’ Михай Бордеяну

Наставник "железнодорожников" не скрывал эмоций на пресс-конференции и даже принес с собой распечатку правил игры рукой.

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"Это просто неслыханно, наш гол был чистым. Я принес регламент, тут указано, что это не нарушение. Рефери должен был сам посмотреть момент и убедиться, что все чисто. Парни разбиты, мы должны были проходить дальше. Константин Пеун (автор отмененного гола – прим.) плакал", – приводит слова Петреску Sport.ro.

Напомним, с начала сезона 2019/20 трактовка игры рукой в атаке была изменена – теперь любое прикосновение верхней конечности к мячу считается нарушением. Именно этим и было обусловлено решение видеоасистента Трейманиса.

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Лига Европы Видеоновости ЧФР Клуж ЧФР Клуж Арбитры Дан Петреску Дан Петреску Видеоассистент арбитра (VAR) Севилья - ЧФР Клуж
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