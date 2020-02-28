Тренер Клужа взорвался эмоциями из-за отмененного мяча в ворота Севильи – действия арбитра довели автора гола до слез

Главный тренер Клужа Дан Петреску раскритиковал арбитра Андриса Трейманиса, который обслуживал матч румын против Севильи в 1/16 Лиги Европы (0:0).

Наставник "железнодорожников" не скрывал эмоций на пресс-конференции и даже принес с собой распечатку правил игры рукой.

Лига Европы: Олимпиакос сенсационно выбил Арсенал, Манчестер Юнайтед разгромил Брюгге, Аякс покинул турнир

"Это просто неслыханно, наш гол был чистым. Я принес регламент, тут указано, что это не нарушение. Рефери должен был сам посмотреть момент и убедиться, что все чисто. Парни разбиты, мы должны были проходить дальше. Константин Пеун (автор отмененного гола – прим.) плакал", – приводит слова Петреску Sport.ro.

Напомним, с начала сезона 2019/20 трактовка игры рукой в атаке была изменена – теперь любое прикосновение верхней конечности к мячу считается нарушением. Именно этим и было обусловлено решение видеоасистента Трейманиса.

Шахтер ждет жеребьевка 1/8 ЛЕ: известны потенциальные соперники – лучший и худший варианты