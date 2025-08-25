Главный тренер Кельна Лукас Квасньок надел домашнюю футболку на выездной матч Бундеслиги против Майнца. Игроки "козлов" вышли на поле в выездной форме, но их тренер неожиданно оказался в домашней.

На пресс-конференции после победы со счетом 0:1 Квасньок объяснил свой выбор формы: "Причина, по которой я сегодня надел эту футболку, очень проста. Я горжусь тем, что работаю в этом клубе. Когда футболки представили команде, у меня мурашки побежали по коже. Футболки были настолько прекрасны, что мне захотелось надеть их сегодня, особенно когда я узнал, что могу это сделать".

Есть и еще одна причина, из-за которой 44-летний немец выбрал эту футболку. "Вертикальные полосы, очевидно, стройнят. Хотя, судя по телевизионным кадрам, которые я видел, это работало лишь умеренно", – отметил Квасньок с улыбкой.

Кельн победил Майнц со счетом 1:0.

