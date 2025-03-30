“Смена тренера в Черноморце? Да, Черноморец имел преимущество в понимании того, как будет происходить этот матч. Зато мы не знали, чего от них ожидать после смены тренера. Уже в ходе матча мы начали подстраиваться под их стилистику. Начало игры было довольно тяжелым, несколько игроков вынуждены были осваивать новые амплуа. Было нервно. После финального свистка наши болельщики довольны – это самое главное.

Хет-трик Бруниньо и смазанный дебют Кучера с Ракицким в видеообзоре матча Карпаты – Черноморец – 4:0

Осторожный первый тайм? В первом тайме Черноморец играл в линию из пяти защитников. Много зон было перекрыто. Нам нужно было привыкнуть к тому пространству, который нам давал соперник, в частности, на полуфлангах. Не было много пространства за спинами защитников, нужно было время. Ну и непосредственно в моменте с первым пенальти наши наработки сказались. Во втором так же. В ходе матча мы подсказывали и Бабоглу, и Стецькову. Мы не были готовы к такой тактике. Я доволен тем, как команда отреагировала на это. Я неоднократно подчеркивал, что наш тренировочный процесс является учебным. Но нужно похвалить соперника. В будущем с такой организованной игрой Черноморец не будет пропускать столько голов. Эта команда будет бороться до последнего.

Справедлив ли результат? Счет не отражает развития событий в первом тайме. Но насчет игры... Думаю, все закономерно. Я считаю, что мы имели очень высокие шансы забить на последних минутах игры (момент Пидлепенца с потенциальным выходом один на один, – прим.). В нашем чемпионате голевая передача от голкипера – это редкость. Наша атака создала Якову Кинарейкину все условия для этого. Это титаническая работа, которую выполняют наши тренеры вратарей. После свистка я был очень разъярен. Останавливать такие моменты – это воровство. Я считаю, что тот момент имел все шансы завершиться голом. Счет не соответствует ходу игры в первом тайме, но четко отражает всю игру.

Почему пенальти не бил Игорь Невес? А сколько пенальти в этом сезоне он реализовал? У нас есть штатный пенальтист. В этом аспекте все должно быть четко. Но если вы спросили, то соответственно вас задела эта тема. Свои моменты он должен искать в игре. Игорь Невес помог своему другу оформить хет-трик. Бруниньо влюбил в себя болельщиков.

Песни после голов? В течение недели у нас появилась такая идея, которая должна мотивировать игроков. Мы должны привлекать внимание болельщиков. Первоначально нам нужно сосредоточиться на игре, однако такие моменты также важны. Теперь вам интересно, какая музыка будет у Бабогла, Пидлепенца, Игора Невеса ... Мы хотим делать для наших фанов шоу. Нам важно делать наших болельщиков счастливыми. Сейчас у нас было достаточно времени на подготовку, поэтому сегодня мы стремились показать максимум. Даже после второго гола мы бежали вперед и хотели большего.

Польза международной паузы? Эта победа свидетельствует о нашей работе. Мы много работали. Это совокупность факторов, которые должны действовать синхронно. По травмированным игрокам пока говорить рано. Сейчас они заканчивают реабилитацию, а после этого мы будем оценивать их состояние", – цитирует Лупашко официальный сайт Карпат.

Карпаты сокрушили Черноморец в дебютном матче Кучера – хет-трик Бруниньо, камбэк Ракицкого, "моряки" идут на дно