Напомним, "зелено-белые" вылетели из Кубка Украины уже на первой стадии, разгромно уступив Эпицентру из Дунаевцев (0:4).

"Впечатления исключительно негативные, ведь мы проиграли с крупным счетом. Однако на это есть определенные причины. Мы имели совсем немного времени на подготовку, кроме того, у нас очень молодой состав и комплектация продолжается. Команда не была готова и в физическом плане – мы банально проигрывали в скорости. Эпицентр находился в хорошем игровом ритме, они стабильно выступали в чемпионате любителей. А Карпаты фактически играли с чистого листа.

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Хотя мы и оказались в меньшинстве перед самым перерывом, все равно готовились к тому, что во втором тайме будем бороться до конца. Как по мне, это не была безвыходная ситуация. Нам надо привыкать к взрослому футболу. Сегодня ребята сами убедились в этом. Это совсем не то, что было в ДЮФЛ или даже в турнире U-19. Значительная часть наших игроков имеют лишь опыт выступлений на юношеском уровне. Поэтому даже без стартового волнения не обошлось.

Впереди нас ждет старт сезона во Второй лиге, поэтому необходимо тщательно готовиться к следующему матчу", – цитирует Вовчука официальный сайт Карпат.

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