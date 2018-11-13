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Тренер Карпат Мораиш выступил за расширение УПЛ до 16 команд

12 ноября 23:50 17 Читати українською
Тренер Карпат Мораиш выступил за расширение УПЛ до 16 команд
Жозе Мораиш / Фото: ФК Карпаты

По мнению наставника львовских Карпат Жозе Мораиша, расширение УПЛ повысит уровень соревнований.

"Все чемпионаты высокого уровня имеют в своей топ-лиге от 18 до 20 команд. В таких лигах сильнейшие команды и идет серьезная борьба в два круга.

"Разве не смешно, что инициатором расширения УПЛ являеться тренер аутсайдера?", – Вацко ответил Грозному

На мой взгляд, Украина тоже должна быть заинтересована в том, чтобы стремиться к такому уровню, к такой организации турнира. Это был бы важный шаг перехода на более высокий уровень.

Лиги, в которых меньше команд, мне кажется, имеют более низкий соревновательный уровень. Украина большая страна, футбольная страна, поэтому болельщики заслуживают чемпионата с более высоким уровнем соревновательности", – сказал португалец в комментарии порталу Команда 1.

Вице-президент УПЛ объяснил, почему не стоит расширять чемпионат до 16 команд

Теги
формат УПЛ УПЛ Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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