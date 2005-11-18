Тренер Карабаха Гурбанов: В Украину поедем за победой

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями на матч 4 тура Лиги Европы против Ворсклы.

"Мы стараемся, работая на совесть, радовать своих болельщиков. Где-то не получается, есть недостатки.

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Но мы всегда стараемся добиваться хороших результатов, поднимать и хорошо представлять имя Карабаха и Азербайджана. Поражения больше всего действуют на нас. В Украину отправимся показать хорошую игру и добиться положительного результата", – цитирует Гурбанова Azerisport.

Матч 4-го тура Лиги Европы Ворскла – Карабах состоится в этот четверг, 8 ноября.