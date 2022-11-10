В заявке сборной Камеруна уместились экс-игрок львовских Карпат, представитель чемпионата страны-террориста и сменщик Роберта Левандовски в Баварии.

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг определился с предварительной заявкой на ЧМ-2022. Как информирует сайт Super Sport, в неё попали два игрока из камерунского чемпионата, которые только в среду, 9 ноября дебютировали в составе национальной команды в товарищеском матче с Ямайкой (1:1). Это - Суайбу Мару и Джером Нгом.

Сборная Португалии объявила заявку на ЧМ-2022 – последний шанс Роналду на мировую корону

А вот защитник Гента Майкл Нгадё-Нгаджюи в заявку неожиданно не попал.

Предварительная заявка сборной Камеруна на ЧМ-2022:

Вратари: Девис Эпасси (Абха), Симон Нгапандуэтнбу (Марсель), Андре Онана (Интер);

Защитники: Жан-Шарль Кастеллетто (Нант), Энцо Эбоссе (Удинезе), Коллинз Фай (Аль-Тай), Оливье Мбайзо (Филадельфия Юнион), Николя Н'Кулу (Арис), Толо Нуу (Сиэтл Саундерс), Кристофер Ву (Ренн);

Полузащитники: Мартин Онгла (Верона), Пьер Кунде (Олимпиакос), Оливье Нтчам (Суонси), Гаэль Ондуа (Ганновер), Самуэль Ум Гуэ (Мехелен), Андре Замбо-Ангисса (Наполи);

Нападающие: Винсент Абубакар (Аль-Наср), Кристиан Бассогог (Шанхай Шэньхуа), Эрик-Максим Шупо-Мотинг (Бавария), Суайбу Мару (Котон Спорт), Бриан Мбеумо (Брентфорд), Николя Моуми Нгамалеу (Динамо Москва), Джером Нгом (Коломбе Джа), Жорж-Кевин Нкуду (Бешикташ), Жан-Пьер Нсаме (Янг Бойз, Берн), Карл Токо-Экамби (Лион).

Самые дорогие сборные ЧМ-2022 – от миллиарда до 18 миллионов евро, или 3 защитника стоимостью всей сборной Украины