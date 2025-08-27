"У нас была задача выиграть чемпионат, Кубок и пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. С одной задачей справились. Возможно, не думали, что именно в групповой этап Лиги чемпионов. Думали, что в крайнем случае хотели играть в Лиге конференций. Но теперь...

Кайрат сенсационно победил Селтик и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов – 21-летний голкипер отразил три пенальти

Я ребятам говорю: "Ну, мы кашу заварили, конечно". Я не знаю, какие задачи будут, посмотрим, я не люблю прогнозов давать, я люблю тихо, постепенно. Нам даже не верится, что мы там.

Я даже не мечтал. Но расскажу такую историю. Перед игрой на установке мы показали ребятам команды, которые ожидают нас в общей группе. Там одни гранды. Показали ребятам, распечатали и в раздевалку повесили.

Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется встретиться с клубами, как можно более именитыми, потому что, возможно, такое раз в жизни случается. У нас еще стадион был бы как в Глазго", – приводит слова Уразбахтина sports24.kz.

Напомним, Кайрат сенсационно одолел Селтик в серии пенальти и впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

