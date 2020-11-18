Наставник "Желтой субмарины" получил дисквалификацию аж на 4 матча Примеры, сообщает СОРЕ.

Моуринью дисквалифицирован по мотивам матча в Лиге Европы

Испанский специалист уничтожил судей за ошибку в матче против Гранады (1:1). Сервера уверял, что в ворота соперника не назначили очевидный пенальти. Контрольно-дисциплинарный комитет наказал тренера Кадиса за острый язык, поэтому команда будет играть без него почти месяц – матчи против Реал Сосьедада, Эльче, Барселоны и Сельты.

Добавим, что Кадис стал настоящей сенсацией начала сезона – после 9 туров новичок Примеры идет на шестом месте.

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