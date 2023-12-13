"Миколенко? Посмотрите, в какого игрока он превращается. Очень приятно видеть, как футболисты развиваются. Именно для этого я начал тренировать – чтобы предложить им нечто большее, чем я имел как игрок.

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Виталий не является красноречивым, но он устойчив, он растет. Его физическое присутствие растет, так же как и его физическое понимание АПЛ", – рассказал Дайч в интервью клубному сайту.

Напомним, Виталий Миколенко присоединился к Эвертону в январе 2022 года. Всего за "ирисок" украинец сыграл в 66 матчах, в которых забил три гола.

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