toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Тренер Эспаньола озвучил свой план на матч Лиги Европы против Зари

20:59 69 Читати українською
Тренер Эспаньола озвучил свой план на матч Лиги Европы против Зари
Давид Гальего / Сайт Зари

Давид Гальего пообщался с журналистами накануне ответного матча с луганчанами.

 

"Мы нацелены на выход в групповой этап Лиги Европы. Но мы не можем предвидеть того, что будет завтра. Тренерский штаб нашей команды делал все от себя зависящее, чтобы в физическом плане и эмоциональном мы были настроены только на положительный результат. Завтрашний матч очень важен для нас. Хотим показать всей Европе, что Эспаньол готов выступать в групповом этапе еврокубков.

Заря – Эспаньол: пресс-конференция Виктора Скрипника перед решающим матчем квалификации Лиги Европы

Факундо Феррейра? Конечно, ждем от него только положительного результата. Заметно, что он хорошо готов, но у Феррейры были и свои приоритетные задачи. Посмотрим, что будет завтра.

Мы будем играть так, как играем всегда. Конечно, будем делать все, для того, чтобы защитить свои ворота, но и об атаке не следует забывать. Не скажу, что будем делать это агрессивно, но постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы забить гол.

Заря – Эспаньол: испанцы прилетели в Запорожье на ответный матч Лиги Европы

Могу сказать, что в Заре очень много хороших футболистов. Ожидаем непростой встречи", – приводит слова Гальего официальный сайт Зари.

blog_ava
Кубок Украины, жеребьевка 3-го предварительного раунда: в борьбу вступают клубы УПЛ – онлайн-трансляция
13:00
757
Теги
Лига Европы Заря - Эспаньол Эспаньол Эспаньол Давид Гальего Давид Гальего
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
45
мин
Заря
20:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук