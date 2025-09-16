После матча против Специи (1:1) наставник Эмполи Гвидо Пальюка оценил выступления Богдана Попова в сезоне 2025/26.

"Богдан Попов? По моему мнению, ему еще надо прогрессировать, расти и совершенствоваться во многих аспектах игры.

Он сделал шаг вперед и может в дальнейшем прогрессировать в игровом плане вместе со всей командой.

Он очень молод, но в то же время лучший бомбардир Серии B. Мы осознаем, что есть резервы для прогресса во всем коллективе. Результат и выступление против Специи дают нам уверенность в наших предположениях", – цитирует Гвидо Пальюку Calcio Spezia.

Добавим, что Богдан Попов в четырех турах Серии B отметился 4 голами и сейчас является лучшим голеадором лиги.

