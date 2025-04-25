– Что нужно такому молодому игроку, как Егор, чтобы получать больше игрового времени и, возможно, даже стать постоянным игроком основы в Брентфорде?

– Думаю, Егор Ярмолюк очень много сделал для нас. В прошлом году, кажется, он участвовал в каждом матче. Видимо, у него были минуты в прошлом сезоне. В этом сезоне в некоторых матчах он сделал большой шаг вперед.

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Я очень-очень доволен его выступлением, кажется, против Ньюкасла. Он сыграл, пожалуй, свой лучший матч за нас. Поэтому я доволен, как именно он движется вперед. У него фантастическое мышление. Он каждый день хорошо тренируется. А если ты хорошо тренируешься каждый день и один из лучших на тренировках, в конце концов, ты пройдешь весь путь к основе, и я надеюсь, закрепишься там.

Что мне нравится в Егоре – это, прежде всего, его менталитет и концентрация на тренировках. Я считаю, что он очень динамичный игрок. Он хорошо играет под прессингом, в поединках, но также очень подкован технически.

Сейчас, когда ты молодой игрок, классика – играть с правильным количеством касаний. Это не значит, что нужно играть только в 1-2 касания, потому что это не всегда правильно. Иногда нужно больше касаний, чтобы сохранить мяч или выйти из сложной ситуации, так что есть правильное количество касаний. Ему, видимо, надо несколько уменьшать это количество, но еще больше задействовать свои сильные стороны. Но мне нравится его личность. Он очень нравится мне как игрок и как человек также, – сказал Франк в интервью Setanta Sports.

К слову, этом сезоне Ярмолюк сыграл 30 матчей за "Брентфорд", однако не отметился результативными действиями.

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