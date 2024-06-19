Наставник Валенсии Рубен Бараха продолжит работать с командой в сезоне 2024/25.

На своем официальном сайте "летучие мыши" сообщили о пролонгации соглашения с действующим тренером. Рубен Бараха продлил контракт с Валенсией до 2026 года.

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Испанский специалист возглавил клуб в феврале 2013 года. Под руководством 48-летнего тренера "летучие мыши" провели 58 матчей во всех турнирах. В сезоне 2023/24 Валенсия заняла девятое место в чемпионате Испании.

Напомним, что в прошлой кампании Рубен Бараха тренировал украинского форварда Романа Яремчука, который на правах аренды выступал за "летучих мышей".

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