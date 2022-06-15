"Украина – очень хорошая команда. Я видел, как украинцы готовились. Высокий уровень. Но мы едем разочароваными, потому что не одержали победы, которой заслуживали.

Украина – Ирландия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы хорошо играли, перекрывали зоны, комбинировали. Украина забила гол, которого не должно было быть. У нас были моменты, мы держали игру в своих руках, поэтому, повторюсь, мы едем домой очень недовольны результатом.

Но, несмотря на это, я хотел бы отдать дань уважения сборной Украины, которая, несмотря на то, что у них дома идет война, занимает первое место в нашей группе", – цитирует Кенни официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины расписала боевую ничью с Ирландией (1:1) и с 7-ю очками занимает первую строчку в турнирной таблице группы В1. Очередные поединки в Лиге наций состоятся уже в сентябре.

Украина расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона – гол Довбика и сейвы Ризныка спасли сборную от фиаско