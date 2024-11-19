Тата Мартино решил покинуть пост главного тренера Интера Майами, информирует GiveMeSport. Сообщается, что 61-летний аргентинский специалист решил уйти по личным причинам.

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Мартино привел Интер к рекордным для МЛС 74 очкам в регулярном сезоне, а затем проиграл в первом раунде плей-офф своему бывшему клубу Атланте Юнайтед. Он тренировал Интер с лета 2023 года, когда состав команды пополнил Лионель Месси.

Ранее Тата тренировал Месси в Барселоне и сборной Аргентины.

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