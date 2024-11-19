Тренер Интера решил покинуть Месси – источник назвал причину
19 ноября 22:10 - Читати українською
Главный тренер Интера Майами Тата Мартино решил сложить с себя полномочия.
Тата Мартино решил покинуть пост главного тренера Интера Майами, информирует GiveMeSport. Сообщается, что 61-летний аргентинский специалист решил уйти по личным причинам.
Аргентина представила новую форму в ретро-стиле – она сыграет в ней лишь один матч
Мартино привел Интер к рекордным для МЛС 74 очкам в регулярном сезоне, а затем проиграл в первом раунде плей-офф своему бывшему клубу Атланте Юнайтед. Он тренировал Интер с лета 2023 года, когда состав команды пополнил Лионель Месси.
Ранее Тата тренировал Месси в Барселоне и сборной Аргентины.
Аргентина сенсационно проиграла Парагваю, Бразилия с фейлом Винисиуса оступилась с Венесуэлой: квалификация ЧМ-2026
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter