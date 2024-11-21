Похоже Николай Шапаренко не оправдал надежд своей игрой против сборной Грузии.

Как сообщалось ранее, Трабзонспор возобновил интерес к полузащитнику Динамо Николаю Шапаренко. Главный тренер "бордово-синих" Шенол Гюнеш даже отправился в Грузию, чтобы лично посмотреть на игру 26-летнего хавбека.

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Кроме Шапаренко 72-летний специалист просматривал также полузащитника австрийского Штурма Отара Китеишвили, сообщает издание haber61. Однако не они впечатлили наставника Трабзонспора.

По информации источника, Гюнеш остался в восторге от игры другого украинца – Михаила Мудрика, о чем сообщил своему ближайшему окружению в клубе. Несмотря на это, турок трезво оценивает ситуацию и не питает особых надежд на трансфер вингера Челси, цена которого на трансферном рынке нынче составляет 30 млн евро.

Напомним, в матче с Грузией Шапаренко вышел в основе и провел на поле 52 минуты, записав в свой пассив желтую карточку.

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