Тренер именитого клуба просматривал лидера Динамо на матчи сборной, но переключился на другого украинца
Похоже Николай Шапаренко не оправдал надежд своей игрой против сборной Грузии.
Как сообщалось ранее, Трабзонспор возобновил интерес к полузащитнику Динамо Николаю Шапаренко. Главный тренер "бордово-синих" Шенол Гюнеш даже отправился в Грузию, чтобы лично посмотреть на игру 26-летнего хавбека.
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Кроме Шапаренко 72-летний специалист просматривал также полузащитника австрийского Штурма Отара Китеишвили, сообщает издание haber61. Однако не они впечатлили наставника Трабзонспора.
По информации источника, Гюнеш остался в восторге от игры другого украинца – Михаила Мудрика, о чем сообщил своему ближайшему окружению в клубе. Несмотря на это, турок трезво оценивает ситуацию и не питает особых надежд на трансфер вингера Челси, цена которого на трансферном рынке нынче составляет 30 млн евро.
Напомним, в матче с Грузией Шапаренко вышел в основе и провел на поле 52 минуты, записав в свой пассив желтую карточку.
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