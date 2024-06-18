Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич спланировал кардинальные изменения в стане своей команды перед матчем с Албанией.

Далич решил произвести "перезагрузку" после поражения от Испании со счётом 0:3 в первом туре Евро-2024, информирует Bild. Сообщается, что главный тренер "клетчатых" изменил время начала тренировок и планирует внести существенные изменения в схему и состав команды на следующий матч с Албанией.

Звезда сборной Хорватии пропустит оставшиеся матчи на Евро-2024

Согласно источнику, Далич решил изменить формацию с 4-3-3 на 4-2-3-1 и убрать из новой схемы полузащитника Аль-Насра Марцело Брозовича, который провалился в игре с Испанией. Его место должен будет занять "солдат" Марио Пашалич.

Также защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол будет смещён с левого фланга обороны в центр. На левом фланге появится либо Борна Соса, либо Йосип Юранович. Мартин Эрлич должен будет заменить провалившегося в матче первого тура Марина Понграчича.

Матч Хорватия – Албания состоится в среду, 19 июня. Начало – в 16:00 по Киеву.

Испания разбила Хорватию на Евро-2024: тотальный провал Модрича, шикарный рекордсмен из Барселоны