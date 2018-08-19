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Тренер Хетафе Бордалас: Реал – слишком большой клуб, чтобы оплакивать уход Роналду

15:15 26 Читати українською
Тренер Хетафе Бордалас: Реал – слишком большой клуб, чтобы оплакивать уход Роналду
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Главный тренер Хетафе Пепе Бордалас прокомментировал переход Криштиану Роналду из Реала в Ювентус.

"Реал всегда будет фаворитом в таких дерби, с или без Криштиану Роналду. Его уход не изменит сущности команды. Мы больше не думаем о прошлом сезоне.

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Криштиану – отличный игрок, но Реал всегда будет фаворитом во всех матчах. Они и без него остаются на топ-уровне.

Каждый игрок «Реала» находится на очень высоком уровне. Это слишком большой клуб, чтобы оплакивать уход Криштиану. У них все еще отличные игроки и тренер", – цитирует Бордаласа Football Espana.

Матч Реал – Хетафе состоится сегодня, 19 июля, в 23:15 по киевскому времени.

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