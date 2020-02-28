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Тренер Хетафе Бордалас использовал критику де Йонга для мотивации подопечных на матч Лиги Европы

18:13 48 Читати українською
Тренер Хетафе Бордалас использовал критику де Йонга для мотивации подопечных на матч Лиги Европы
Бордалас и де Йонг / Marca

Главный тренер Хетафе Хосе Бордалас мотивировал свою команду на победу над Аяксом в рамках 1/16 финала Лиги Европы необычным методом.

11’ Данилу
63’ Матиас Оливера
 
Хайме Мата 5’
5’ Хайме Мата
11’ Данилу
63’ Матиас Оливера

Критика де Йонга в адрес Хетафе помогли клуба из пригорода Мадрида пройти Аякс в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Marca.

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"Хетафе играет в футбол не ради того, чтобы порадовать фанатов. Меня раздражает наблюдать за их матчами", – поделился де Йонг накануне матча мадридцев против его бывшей команды.

Бордалас разместил цитаты звездного нидерландца в стенах раздевалке в перерыве поединка Лиги Европы и мотивировал подопечных на вторую половину встречи.

Напомним, Хетафе в итоге минимально уступил Аяксу (1:2), однако, по сумме двухматчевого противостояния, именно испанцы вышли в следующий раунд.

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Теги
Лига Европы Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Хосе Бордалас Хосе Бордалас Аякс - Хетафе Хетафе Хетафе Аякс Аякс
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