Главный тренер Хетафе Хосе Бордалас второй матч чемпионата Испании подряд видит перед собой красную карточку.

Эпизод случился в конце встречи между Хетафе и Реал Сосьедад. Наставник выставил ногу, чтобы остановить мяч и ускорить вбрасывание из-за боковой, что очень не понравилось сопернику.

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Особенно отличился Карлос Фернандес, который начал что-то эмоционально высказывать Бордаласу. Специалист не выдержал и оттолкнул руку игрока, что и стало причиной продемонстрированной красной карточки.

Напомним, что Бордалас был удален с поля в матче 21-го тура Ла Лиги, когда специалист имел серьезный конфликт с тренером Севильи Хуленом Лопетеги.

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