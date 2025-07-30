Главный тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модика не пообщался с журналистами после поражения своей команды в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Модика проигнорировал журналистов после того, как Хамрун Спартанс во второй раз проиграл Динамо со счетом 0:3. Как стало известно Dynamo.kiev.ua, итальянский специалист просто отказался от общения со СМИ, мотивировав это тем, что его команде надо как можно скорее попасть на самолет.

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Модика отказался от общения с представителями прессы, несмотря на то, что наставники гостевых команд, как правило, выходят к журналистам первыми. Лишь после них с прессой идут общаться тренеры команд-хозяев.

Напомним, что перед ответным матчем с Динамо Модика отмечал, что надеется на камбэк своей команды.

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