Тренер Хачериди брутально прокомментировал информацию о переходе украинца в ЦСКА Москва

Тренер Евгения Хачериди не подтвердил информацию о трансфере защитника в московский ЦСКА.

Напомним, сегодня появились слухи о переходе Евгения Хачериди в ЦСКА Москва. 32-летний экс-защитник Динамо и сборной Украины должен только пройти медосмотр.

Хачериди перейдет в ЦСКА Москва, – СМИ

Как известно, экс-динамовец готовится к новому сезону в Киеве. Личный тренер игрока Андрей Качан в Instagram опубликовал видео из спортзала. В ролике "засветился" и сам Хачериди.

"Мы тут с Жекой передаем привет сайту Football.ua. Как видите, мы в Киеве и Евгений никуда не летит. Проверяйте информацию перед тем, как ее публиковать", – сказал тренер.

Напомним, летом прошлого года Хачериди перешел в ПАОК, однако провел в Греции лишь один сезон, сыграв 11 матчей. Недавно защитник стал свободным агентом.

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