Тренер Гранады назвал лидерство в чемпионате Испании анекдотической историей

Главный тренер Гранады Диего Мартинес подытожил последствия домашней победы над Барселоной (2:0) в матче 5-го тура Ла Лиги.

"Очень рад за команду, игроки сделали что-то невероятно сложное. Очень трудно сохранять концентрацию и играть на таком высоком уровне против соперника, который является одним из лучших в мире. Мы пытались действовать по нашему плану, много играя без мяча.

"Такие игры могут стоить нам чемпионства", – Суарес выразил обеспокоенность качеством игры Барселоны

Лидерство в турнирной таблице? Это что-то анекдотическое! Мы просто обязаны насладиться моментом победы", – цитирует Мартинеса Mundo Deportivo.

Напомним, Гранада на своем поле победила Барселону со счетом 2:0, набрала 10 очков и вышла на первое место в чемпионате, опережая по дополнительным показателям Атлетико и Севилью. "Сине-гранатовые" потерпели второе поражение в стартовых пяти турах и с 7 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Гранада – Барселона: антирекорды "блаугранас", приговор Вальверде, незаметность Лео и справедливый успех андалусийцев