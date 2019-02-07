Тренер Гента указал на слабые стороны Безуса

Главный тренер Гента Йес Торуп рассказал о сильных и слабых сторонах Романа Безуса.

"Безус попал в наше поле зрения во время выступлений за другой бельгийский клуб – Сент-Трюйден. Нас очень впечатлила способность Романа видеть поле и участвовать в командной игре.

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Впрочем, Роману нужно прогрессировать. Он довольно часто теряет мяч. Теперь ему нужно научиться лучше контролировать мяч и стать еще более раскованным футболистом", – цитирует Торупа Voetbalkrant.

Напомним, в конце января Роман Безус перешел из Сент-Трюйден в Гент, украинец заключил соглашение на 3,5 года.

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