"Эффективность была решающим фактором для нас, независимо от того, удалось нам достичь желаемого результата или нет. Можно с уверенностью сказать, что в течение этих двух матчей большую часть времени мы играли на равных с Шахтером, создали гораздо больше моментов, чем те два гола, что мы смогли забить, но также, к сожалению, пропускали.

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Когда ты играешь недостаточно сосредоточено, как было с нами в первой половине матча, затем следует тратить много энергии, чтобы вернуть себе контроль над мячом, что нам давалось с трудом. Могли бы достичь большего, однако в течение всей игры нам не хватало эффективности, а на этом уровне за подобное наказывают.

Мы забили только два мяча. Нужно было создавать больше моментов для того, чтобы забить больше. Отчасти это связано с качеством, но иногда все делается правильно, а мяч попадает в перекладину. Здесь нечего добавить. Жаль, что сами не оправдали своих ожиданий. Также было жарко играть, но это не оправдание, хотя и отнимало энергию, которая должна помогать реализовывать моменты. Жаль, могли достичь большего, теперь следует сосредоточиться на Лиге Европы, тоже хорошем турнире.

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Безусловно, на поле команда отдала много сил, и вы сами это видели, также сказалась жаркая погода, высокий темп, дистанции, которые надо было пробегать. Однако и я рисковал в течение последних полчаса игры, выпустив нападающего вместо защитника. Нужно было сделать все необходимое для сокращения разрыва в счете. Понимали, что оставляем много свободных зон позади, а у Шахтера есть немало хороших игроков, которые могли этим воспользоваться, что мы и увидели", – цитирует ван ден Брома официальный сайт Шахтера.

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