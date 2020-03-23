Легендарный Терим подхватил коронавирус – тренер Галатасарая обратился к болельщикам

Галатасарай шокирован известием о диагнозе наставника команды Фатиха Терима.

Врачи диагностировали у Фатиха Терима коронавирус, об этом сообщил сам наставник в twitter.

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"Согласно результатам медицинских тестов, которые я прошел сегодня, у меня диагностирован коронавирус. Сейчас я в больнице в надежных руках врачей. Не волнуйтесь", – написал Терим.

Напомним, Турция была одной из последних стран, которая приостановила внутренний чемпионат из-за пандемии. После 26-ти туров местной Суперлиги Галатасарай расположился на третьей строчке.

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