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Легендарный Терим подхватил коронавирус – тренер Галатасарая обратился к болельщикам

22:02 41 Читати українською
Легендарный Терим подхватил коронавирус – тренер Галатасарая обратился к болельщикам
Фатих Терим / Фото ФК Галатасарай

Галатасарай шокирован известием о диагнозе наставника команды Фатиха Терима.

Врачи диагностировали у Фатиха Терима коронавирус, об этом сообщил сам наставник в twitter.

Турция также не устояла под давлением коронавируса – в Европе остался один чемпионат, который пока не остановили

"Согласно результатам медицинских тестов, которые я прошел сегодня, у меня диагностирован коронавирус. Сейчас я в больнице в надежных руках врачей. Не волнуйтесь", – написал Терим.

Напомним, Турция была одной из последних стран, которая приостановила внутренний чемпионат из-за пандемии. После 26-ти туров местной Суперлиги Галатасарай расположился на третьей строчке.

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Теги
коронавирус Галатасарай Галатасарай Турция Фатих Терим Фатих Терим
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