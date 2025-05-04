Наставник Фиорентины Раффаэле Палладино протестовал после гола Довбика в компенсированное к первому тайму время –по его мнению, взятие ворот случилось, когда время игры истекло.

Арбитр компенсировал 4 минуты к первому тайму, а Довбик забил, когда время на экране показывало 49:03. При этом Лоренцо Пеллегрини сделал навес с углового в 48:57.

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В правилах разъясняется, что количество компенсированных минут, озвученное четвертым арбитром, является минимальным и не является обязательным. Главный арбитр имеет право добавить к этому количеству компенсированных минут еще немного времени по своему усмотрению. Как констатирует Voce Giallorossa, рефери Даниэле Киффи правила игры не нарушил, а гол Артема Довбыка попал в своеобразную "серую зону" футбольных правил.

Рома победила Фиорентину 1:0. Единственный гол забил Артем Довбик.

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