Бельгия разбила Казахстан на своем поле со счетом 6:0 в квалификации к ЧМ-2026. Это поражение стало для команды Али Алиева четвертым подряд с общим счетом 1:12. Что интересно, перед игрой наставник отмечал, что сборная Казахстана пребывает в отличной форме и готова дать бой.

"Хочу сказать коротко. Все, что произошло, это поражение беру на себя. Это моя вина. Здесь никто из футболистов не заслужил... Все беру на себя. Напишу, подам в отставку. После приезда сразу сообщу президенту и руководству", – цитирует Алиева Nur.kz.

Казахстан занимает предпоследнее четвертое место в группе J, отставая от третьего места (Уэльс) на 7 очков.

