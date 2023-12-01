В этот уикенд Виктор Коваленко и Руслан Малиновский встретятся в очном противостоянии.

"Малиновский – игрок, который должен определять ход матча своим качеством и левой ногой. Теперь мы ожидаем от него постоянства, потому что именно эти игроки заставляют вас поднимать планку", – цитирует Джилардино TUTTOmercatoWEB.

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Напомним, Дженоа сыграет с Эмполи в матче 14-го тура итальянской Серии А. Матч запланирован на субботу, 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16.00.

Стоит отметить, что за Эмполи выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко, игравший вместе с Малиновским в составе Аталанты.

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