"Наши болельщики будут спать спокойно еще две недели. Задача состоит в том, чтобы достичь 53 очков как можно быстрее.

Ассист Цыганкова и гол Довбика в видеообзоре матча Райо Вальекано – Жирона

Выиграть здесь, у Райо, который лидировал, который не проигрывал на протяжении восьми матчей, невероятно. Я наслаждался и страдал одновременно, но мы очень довольны. Иметь четкую идею - это ключ к успеху. У нас есть игроки с высоким уровнем футбольного и умственного таланта.

Наш пульс не дрожит перед высоким давлением, и все строится на этом. Я ставлю команде пятерку. У нас шесть побед подряд на выезде, и это потому, что они очень уверены в себе и очень сплочены. Сегодня трудно противостоять команде, которая умеет создавать такие партнерские отношения, как у Жироны.

Мы будем мечтать о максимуме. Лидерство вполне заслуженное. За одну ночь такую хорошую динамику не наберешь. Все, что я прошу от своей команды, чтобы они не теряли того, как они работают. У нас нет никого, кто был бы отключен. Целью было быть в Ла Лиге в течение трех лет, а теперь мы должны бороться за зону еврокубков до конца сезона", – цитирует Мичела Sport.

Напомним, Жирона одержала победу над Райо Вальекано со счетом 2:1. Каталонцы сейчас возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, имея 34 балла. Реал отстает от "красно-белых" на пять пунктов.

Жирона закрепилась на вершине Ла Лиги – Довбик и Цыганков организовали волевую победу над Райо Вальекано