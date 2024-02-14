"У меня есть контракт, я очень счастлив здесь, моя семья также. Думаю, продолжу здесь. Прямо сейчас я убежден, что так и будет. У меня контракт до 2026 года, но кроме контракта еще есть мое слово, ощущение причастности к очень важному проекту.

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Нам нужно набрать 73-75 очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Осталось еще много. Мечта – пробиться в Европу. На нас нет давления уровня Барсы, что если мы не выиграем Ла Лигу, это плохой сезон. Требование выигрывать каждый матч – не для нас. Это не наша лига, но мы надеемся поддерживать такой темп", – цитирует Мичела Catalunya Ràdio.

Напомним, это третий сезон специалиста во главе Жироны. Он поднял каталонцев из Сегунды к борьбе за чемпионство в Ла Лиге. Мичела сватали в Барселону и Челси.

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