Николай Огарков, экс-защитник Шахтера U-19 и бронзовый призер юношеского Евро-2024, а ныне игрок Александрии, ответил на вопросы анкеты.

Любимый город: Донецк. Мне посчастливилось там побывать, когда был маленьким – остались теплые воспоминания.

Авто, на котором ездите сейчас: Пока что без машины.

Любимая социальная сеть: Instagram.

Первая зарплата: Если считать стипендию – 161 гривна. А если брать именно зарплату, то 5000 гривен.

Александрия официально объявила о подписании сразу трех футболистов

Желаемый доход: Чем больше – тем лучше.

Страна, которую хотелось бы посетить: Грузия.

Атмосфера в команде одним словом: Дружелюбная.

Три топовых юмориста в команде: Артем Козак, Денис Шостак и Даниил Скорко.

Как бы охарактеризовали свой стиль игры одним предложением: Мне 20 лет, я защитник с хорошим тактическим мышлением и стремлением постоянно развиваться.

Самая эмоциональная победа в карьере: Матч с Болоньей в Юношеской Лиге чемпионов. Мы выиграли 4:3, забив на последних минутах. Именно тогда я отдал ассист на решающий четвертый гол. Очень захватывающая игра, которая оставила сильные эмоции.

Самое обидное поражение: В сезоне 2023/24 против Динамо U-19, когда мы принимали их в Счастливом и проиграли 0:1. Очень эмоциональная игра, после которой возникли стычки.

Европейский чемпионат, в котором вам было бы интересно попробовать свои силы: Чемпионат Англии – это мечта каждого футболиста.

Желанный стадион: Этихад.

Кумир: Криштиану Роналду.

Под руководством какого тренера хотели бы поиграть: Много хороших тренеров, трудно выбрать кого-то одного.

Тренер должен быть другом или авторитетом: Тренер должен быть психологом и знать подход к каждому игроку.

Профессия, которую бы вы выбрали, если бы не футбол: Хотел бы все равно остаться в спорте. А если не спорт – возможно, попробовал бы себя в полиции.

Цитата или принцип, по которому вы живете: "Никогда не отказываться от мечт, ведь то, о чем мечтаешь сегодня, может стать реальностью завтра", – сказал Ограков для YeSport.

Николай Огарков – воспитанник академии Шахтера, где в возрастной категории U-14 стал чемпионом Украины в ДЮФЛУ. Также защитник выступал за юношескую команду Шахтера U-19 в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне он дебютировал за основной состав "горняков".

Игрок также имеет значительный опыт в молодежных сборных Украины, выступал за команды U-17, U-19, а в 2024 году помог сборной U-19 дойти до полуфинала юношеского чемпионата Европы. Сейчас Огарков привлечен в состав молодежных сборных U-20 и U-21.

"У нас строится новая команда": защитник Александрии о кризисе, воспитание Динамо и Шахтер, который подсел