Руководство Ромы подбирает нового наставника для команды и имеет цель.

Римский клуб недавно уволил Ивана Юрича с должности главного тренера. В столице Италии сейчас продолжаются поиски нового наставника для Ромы.

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Как сообщает Сorriere dello Sport, фаворитом на должность тренера является Винченцо Монтелла. 50-летний специалист сейчас возглавляет сборную Турции. Федерация готова отпустить итальянского специалиста, если итальянский клуб выплатит его шестимесячную зарплату.

Монтелла уже работал в системе Ромы, когда тренировал молодежную команду с 2009 по 2011 годы. Винченцо также возглавлял Фулхэм, Катанию, Фиорентину, Сампдорию, Милан, Севилью и Адана Демирспор.

Итальянец выступал в свое время за Рому. С клубом он добыл титул чемпиона Италии в сезоне 2000/01, а также выигрывал Суперкубок Италии.

К слову, команда, за которую выступает Артем Довбик, сейчас находится на 12 месте, набрав 13 очков.

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