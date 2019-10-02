Тренер Динамо Загреб угрожает Шахтеру перед матчами в Лиге чемпионов

Главный тренер загребского Динамо Ненад Белица прокомментировал поражение своей команды от Манчестер Сити и анонсировал предстоящее противостояние с донецким Шахтером.

"Я бы сказал, что мои футболисты очень нервничали, находились под впечатлением атмосферы стадиона и соперника. За первые 20 минут мы дали Манчестер Сити создать 3-4 момента для того, чтобы отличиться. Мы увидели себя на уровне топ-клуба, и можем быть довольны тем, как боролась наша команда.

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Если бы у нас было больше таких матчей, команда не была бы такой испуганной, как в игре с Манчестер Сити. После жеребьевки я говорил, что "горожане" – фавориты, но остальные команды будут бороться за вторую путевку. Сейчас Аталанта будет играть два матча против Сити. А мы постараемся победить Шахтер – будем играть с ними так же, как с Аталантой", – цитирует Белицу пресс-служба Динамо Загреб.

Напомним, что в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов хорватская команда на своем стадионе уничтожила Аталанту со счетом 4:0. Против Шахтера команда Ненада Белицы сыграет в рамках 3-го и 4-го туров.

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