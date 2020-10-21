"Миколенко – замечательный игрок с прекрасными техническими и тактическими качествами. Он профессионал, хорошо говорит по-английски, поэтому в плане общения у него нет проблем. Он всегда слушает с особым вниманием, постоянно хочет совершенствоваться.

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Я бы хотел увидеть его в Серии А, позволить себе его могут только топовые команды. Мне хотелось бы, чтобы он играл в Италии", – цитирует Лонго Tutto Juve.

По информации СМИ, в услугах Миколенко заинтересован Милан. В прошлом сезоне УПЛ Виталий провел 23 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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