Тренер Динамо U-21 Мороз: У Шапаренко и Цитаишвили мало игрового тонуса, они немного растеряны

Наставник молодежной команды Динамо Юрий Мороз рассказал о состоянии Георгия Цитаишвили и Николая Шапаренко.
Шапаренко и Цитаишвили в заявку на матч с бельгийцами уже не попадут. Не знаю, насколько это новость для Брюгге, но такая информация есть.
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У Шапаренко мало игрового тонуса, он немного растерян. Оно и понятно. У него мало игровой практики. Так можно сказать и о Цитаишвили. Ребятам есть, над чем работать, они стараются. Все в их руках", – цитирует Мороза Dynamomania.
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Напомним, Шапаренко и Цитаишвили приняли участие в матче полуосновного состава Динамо против юношей сборной Беларуси. Оба игрока отметились голами.