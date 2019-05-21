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Тренер Динамо U-21 Мороз рассказал, чего ожидает от молодых футболистов

21 мая 15:51 97 Читати українською
Тренер Динамо U-21 Мороз рассказал, чего ожидает от молодых футболистов
Юрий Мороз / ФК Динамо Киев

Главный тренер молодежной команды Динамо Юрий Мороз прокомментировал ничью с Шахтером.

"Не хватило победного гола. В первом тайме небольшое преимущество было у Шахтера, но во втором оно было уже у нас. Не получилось реализовать свои моменты.

Шахтер U-21 и Динамо U-21 сыграли вничью

По пенальти принимает решение арбитр. Ну не поставила, так не поставила. А так с судейством проблем нет.

Претензии всегда есть. Сегодня у нас играло много молодых игроков. Хочется, чтобы они быстрее оставили детский футбол и начали играть во взрослый, практичный, прагматичный", – цитирует Мороза Динамомания.

Матч основных команд Шахтера и Динамо состоится 22 мая в 19:36 на ОСК Металлист.

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