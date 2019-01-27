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Тренер Динамо U-21 Мороз назвал 4-х самых перспективных игроков киевского клуба

27 января 10:41 437 Читати українською
Тренер Динамо U-21 Мороз назвал 4-х самых перспективных игроков киевского клуба
Георгий Цитаишвили / Фото Shcherbitskaya

Наставник молодежной команды киевского Динамо Юрий Мороз выделил самых перспективных игроков "бело-синих" и обосновал свое мнение.

"Николай Шапаренко умеет мыслить на поле нестандартно. У него много креатива. Но Николаю еще немного не хватает напористости, азарта, агрессивности, иногда умение справиться с эмоциями. Хотя при должном отношении к работе, Шапаренко может вырасти, не побоюсь этого слова, в большого игрока.

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Виталия Миколенко считаю открытием прошлого года. Место в старте первой команды Динамо, а потом и вызов в сборную Украины, говорят сами за себя. Это цепкий, надежный защитник наделен талантом предвидеть ситуацию на футбольном поле. При этом Виталий имеет неплохие физические данные и хорошую антропометрию. У Миколенко редко бывают спады в игре. Считаю, это будущее украинского футбола.

С небольшим авансом внесу в этот список Назария Русина. Но видно, что он изо всех сил пытается авансы заменить полным доверием Александра Хацкевича. У этого футболиста талант бомбардира. Нужно только правильно им воспользоваться. Пока у Русина это получается. В любом поединке нападающий находит голевой момент. Хочется верить, что в нынешнем году Назарий заявит о себе в полный голос.

Не по годах техничный Георгий Цитаишвили. В нем видно желание быть лидером, быть первым на футбольном поле. Он часто неоправданно передерживает мяч? Это нормально для молодых игроков. Набитые шишки в будущем всем этим ребятам помогут стабильно выступать не только в своих клубных командах, но и в национальной сборной Украины", – цитирует Мороза Команда 1.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Миколенко Николай Шапаренко Николай Шапаренко Юрий Мороз Юрий Мороз Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Назарий Русин Назарий Русин
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