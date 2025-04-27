– Четыре очка, на которые мы опережаем Шахтер, еще ни о чем не свидетельствуют, ведь впереди осталось еще четыре тура, и их еще нужно выиграть. Конечно, после победы эмоции положительные, ведь это была очень важная игра. Готовились к ней, то, о чем договаривались, и тот план на игру, который мы выбрали, сработали. Мы не давали команде соперника создавать моменты, одновременно сами имели три-четыре возможности, чтобы забить. Но 1:0 – это тоже победа, имеем три очка в копилку, и теперь отдохнем после матча.

Игроки Динамо и Шахтера подрались прямо на поле – безумное Классическое U-19 с пятью удалениями

– Было много эмоций, что привело к удалениям в конце встречи, как можете их прокомментировать?

– Это не подобает нашим игрокам, будем разговаривать об этом и применять штрафные санкции, потому что свои эмоции нужно контролировать независимо от того, как ведет себя соперник.

– Расскажите подробнее, что произошло в моменте с двумя удалениями игроков Шахтера.

– Мяч вылетел к нашей скамейке запасных, их центральный защитник забежал на нее, начал толкаться и бить наших игроков, а они, конечно, начали отвечать. В итоге получили красные карточки.

– Что тяжелее – выиграть чемпионство прошлого сезона или сейчас его подтвердить?

– Выигрывать чемпионство – это не самоцель. Конечно, для игроков этого сезона большим опытом была Юношеская Лига УЕФА. Вы видели, как мы провели осеннюю часть, как играли с Аталантой, когда нам немного не повезло. А самоцель – это развитие футболистов, чтобы они росли в футбольном плане и пополняли основной состав первой команды. Сейчас очень много наших воспитанников являются ведущими исполнителями во взрослой команде и играют в сборной Украины. Поэтому школа Динамо работает, – приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо U-19 обыграло сверстников из Шахтера в матче юношеского первенства и увеличило преимущество над "горняками" до четырех очков.

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