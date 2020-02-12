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Тренер Динамо U-19 Костюк прокомментировал вылет команды из Юношеской лиги УЕФА

20:00 103 Читати українською
Тренер Динамо U-19 Костюк прокомментировал вылет команды из Юношеской лиги УЕФА
Игорь Костюк / ФК Динамо

Наставник молодежной команды Динамо Игорь Костюк остался доволен игрой своих подопечных в матче с загребским Динамо, несмотря на поражение (0:0, пен. 3:4).

 

"До последних минут команда боролась за результат, план на игру был выполнен. Против нас играла очень хорошо организованная команда, но мы достойно с ней соревновались и не дали сопернику создать много моментов, но и свои, к сожалению, не реализовали.

Цитаишвили и еще три игрока Динамо продолжат подготовку ко второй части сезона с командой U-19

Неназначенный пенальти в конце встречи? Арбитр сказал мне, что поставил бы 11-метровый, если бы наш игрок сразу упал, а не через шаг.

Игроки молодые, к сожалению, не все справились с волнением в серии послематчевых пенальти", – рассказал после игры Костюк.

Поражение от сверстников из Загреба выбило динамовцев из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Источник: Футбол 24
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